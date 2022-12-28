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На Губернаторской елке побывали 1700 юных новосибирцев и гостей региона

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Впервые за три года Губернаторская елка прошла в офлайн-формате.

В открытии елки принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в частности, он поприветствовал гостей от имени главы региона и сердечно поздравил ребят с Новым годом, пожелал успехов, исполнения желаний в новом 2023 году. «Новый год – удивительный праздник, – сказал Сергей Нелюбов. – Это исполнение желаний, это сказка, которую ждут и взрослые, и дети. Пусть исполняются все ваши желания!»

Традиционные праздничные мероприятия Губернаторской новогодней ёлки прошли 27 декабря 2022 года в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Праздник впервые с 2019 года проводился в очном формате. На елку были приглашены 1700 детей от 6 до 15 лет из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Среди них – одаренные дети, победители конкурсов, олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети мобилизованных и военнослужащих граждан. Все приглашенные получили новогодние подарки. Для ребят в ГКЗ им. А.М. Каца работали интерактивные площадки и фотозоны, дети посмотрели праздничный спектакль «Щелкунчик».

Фото: nso.ru

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