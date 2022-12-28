На Губернаторской елке побывали 1700 юных новосибирцев и гостей региона

Традиционные праздничные мероприятия Губернаторской новогодней ёлки прошли 27 декабря 2022 года в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Праздник впервые с 2019 года проводился в очном формате. На елку были приглашены 1700 детей от 6 до 15 лет из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Среди них – одаренные дети, победители конкурсов, олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети мобилизованных и военнослужащих граждан. Все приглашенные получили новогодние подарки. Для ребят в ГКЗ им. А.М. Каца работали интерактивные площадки и фотозоны, дети посмотрели праздничный спектакль «Щелкунчик».