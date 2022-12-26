Андрей Травников объявил официальный старт проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России»

Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев и гостей региона с официальным стартом проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России». Торжественное мероприятие состоялось в Новосибирском городском академическом театре оперы и балета.

Андрей Травников выразил благодарность Министерству культуры России, экспертной комиссии за то, что предоставили право Новосибирску стать новогодней столицей страны.

«Областной центр имеет много столичных статусов. «Это и научная столица России, и культурная столица, это и административный центр Сибири. Конечно же, мы не могли не побороться ещё за одно столичное звание. Надеюсь, усилия организаторов сделать Новосибирск праздничным и ярким будут по достоинству оценены со стороны горожан и гостей города. Нам очень важна обратная связь от вас. Уже через несколько недель Снежинка – символ новогодних столиц России – по эстафете отправится в следующий город, который примет на себя это звание при наступлении 2024 года – это старинный русский город Суздаль. Но ничего в этом страшного нет, потому что снежинок в центре Сибири предостаточно, и мы будем, используя этот символ, укреплять столичный статус Новосибирска», подчеркнул Андрей Травников.