Андрей Травников объявил официальный старт проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России»

Торжественное открытие масштабного проекта состоялось в Новосибирском театре оперы и балета.
Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев и гостей региона с официальным стартом проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России». Торжественное мероприятие состоялось в Новосибирском городском академическом театре оперы и балета.
Андрей Травников выразил благодарность Министерству культуры России, экспертной комиссии за то, что предоставили право Новосибирску стать новогодней столицей страны.
«Областной центр имеет много столичных статусов. «Это и научная столица России, и культурная столица, это и административный центр Сибири. Конечно же, мы не могли не побороться ещё за одно столичное звание. Надеюсь, усилия организаторов сделать Новосибирск праздничным и ярким будут по достоинству оценены со стороны горожан и гостей города. Нам очень важна обратная связь от вас. Уже через несколько недель Снежинка – символ новогодних столиц России – по эстафете отправится в следующий город, который примет на себя это звание при наступлении 2024 года – это старинный русский город Суздаль. Но ничего в этом страшного нет, потому что снежинок в центре Сибири предостаточно, и мы будем, используя этот символ, укреплять столичный статус Новосибирска», подчеркнул Андрей Травников.
Особыми гостями Оперного театра в этот вечер – 25 декабря – стали дети, в том числе 100 ребят из Беловодского района Луганской Народной Республики, а также их наставники. Их визит в Новогоднюю столицу страны организован при поддержке Правительства Новосибирской области и администрации Беловодского района ЛНР.
Своими впечатлениями от поездки в Новосибирскую область поделилась Лада Ледющенко – ученица 9 класса села Городище Беловодского района и командир своей школы. Лада занимается музыкой, заканчивает обучение в школе искусств. «Новосибирск – очень яркий город, большой, молодой, красиво украшен. Нас возили в музеи, в дельфинарий, увлекательно обо всём рассказывали. Здесь очень тёплый приём, я нашла новых друзей, много общения, и мне даже не хочется возвращаться», – отметила школьница из ЛНР.
Один из сопровождающих беловодских ребят, Алексей Грицай, признался, что эта поездка – самая грандиозная за всю его жизнь. «Я был и в Москве, и в Крыму, ездил по Украине, но поездка в Новосибирскую область пока – самая эмоциональная, впечатлений масса! Планетарий, дельфинарий, съезд Дедов Морозов – детям невероятно нравится, а это и есть главная цель поездки – чтобы наши дети получили позитивные эмоции. Здесь собраны отличившиеся детки – победители и призёры олимпиад, отличники, спортсмены, кадеты, активисты школьной жизни».
После официальных слов приветствия дети и взрослые посмотрели легендарный балет Новосибирского оперного театра «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
Фото: nso.ru
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