Для приехавших в Новосибирск детей из ЛНР подготовили новогоднюю программу

В Новосибирской области стартовала образовательная программа для детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России», организованного при поддержке правительства Новосибирской области и администрации Беловодского района ЛНР. В мероприятиях проекта примут участие 100 юных гостей – 21 декабря ребят встретили на вокзале «Новосибирск-Главный».

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, гостей региона с 21 по 26 декабря ждет интересная и познавательная программа, включающая посещение Всероссийского съезда Дедов Морозов в ККЗ им. Маяковского, старт проекта «Новосибирск – новогодняя столица России» и многое другое. «Мы рады приветствовать наших юных гостей на новосибирской земле, – подчеркнул Сергей Федорчук. – В нашем городе есть много мест, которые можно посмотреть, мы многое вам покажем. Новогодняя столица – это здорово!»



Культурная программа для детей из ЛНР на территории Новосибирской области в рамках проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России» включает анимационную программу, посещение океанариума, катка. Кроме того, для юных гостей также подготовлена серия праздничных образовательных мероприятий – для школьников пройдут экскурсии по городу, его знаковым культурным местам и музеям. Ребята примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Монумент Славы».



По словам детей, они очень рады настоящему снегу и зиме, хотят увидеть зимний город и новогоднюю елку, побывать в различных интересных местах Новосибирска, в том числе на самом большом катке в России, и получить много положительных эмоций.