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Пособие для беременных повысят. Сколько оно будет составлять?

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О запланированном повышении пособий заявил президент Владимир Путин.

pixabay.com

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин сообщил о повышении пособия для беременных. При этом конкретных дат он не назвал.

«Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», — сообщил глава государства на трансляции заседания, которая проводилась на Telegram-канале Кремля.

Помимо этого, президент напомнил, что с 1 января следующего года в силу вступит закон о выплате единого пособия для семей с ребенком до 3 лет из маткапитала. Также выплата касается и беременных, которые встали на учет в ранние сроки беременности.

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