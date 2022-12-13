Андрей Травников вручил выдающимся новосибирцам государственные и региональные награды

Губернатор подчеркнул, что в год 85-летия Новосибирской области награждаемых как никогда много.
Губернатор Андрей Травников и председатель регионального заксобрания Андрей Шимкив вручили выдающимся землякам государственные награды и награды Новосибирской области. Церемония прошла в региональном правительстве 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.
Глава региона отметил, что в год 85-летия Новосибирской области награждаемых как никогда много. «Но это – не особенность юбилейного года. То, что так много новосибирцев получают государственные и региональные награды – результат активной позиции коллег из трудовых коллективов предприятий и организаций, а также объективная оценка вклада новосибирцев в общее социально-экономическое развитие России со стороны Администрации Президента и лично Владимира Путина. И это вполне заслуженно, Новосибирская область в последние годы «звучит» везде. Сегодня невозможно представить себе «Золотую маску» без новосибирских театров, а Дельфийские игры без новосибирских команд в числе победителей – это как фигурное катание без участия россиян. Огромное спасибо, земляки, за ваш многолетний труд, за ваши свершения, результаты и ваш вклад в формирование славы Новосибирской области», – поблагодарил собравшихся Губернатор.
Орденом дружбы награжден Александр Исаев – ведущий эксперт АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья». Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены генеральный директор АО «Радио и Микроэлектроника» Евгений Букреев и ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Шауло.
Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Вере Барановой, врачу Новосибирской клинической центральной районной больницы Валентине Зайцевой, заведующей отделением Городской клинической больницы №34 Ольге Михайленко и врачу Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Наталии Широковой.
За выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития Новосибирской области в сфере экономики, культуры, искусства, а также за благотворительную и общественную деятельность знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» награждены ветеран труда, кандидат экономических наук Виктор Воронов и директор – художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации Леонид Кипнис.
Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Новосибирской области» присвоено, в числе прочих, заместителю председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике, Олимпийскому чемпиону Евгению Подгорному.
Высоких наград удостоены представители сферы здравоохранения, культуры, науки, образования, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, ГО и ЧС, транспорта, госслужбы, экономики и финансов, физкультуры и спорта, сферы услуг.
Фото: nso.ru
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