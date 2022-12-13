Андрей Травников вручил выдающимся новосибирцам государственные и региональные награды

За выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития Новосибирской области в сфере экономики, культуры, искусства, а также за благотворительную и общественную деятельность знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» награждены ветеран труда, кандидат экономических наук Виктор Воронов и директор – художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации Леонид Кипнис.

Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Новосибирской области» присвоено, в числе прочих, заместителю председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике, Олимпийскому чемпиону Евгению Подгорному.

Высоких наград удостоены представители сферы здравоохранения, культуры, науки, образования, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, ГО и ЧС, транспорта, госслужбы, экономики и финансов, физкультуры и спорта, сферы услуг.

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