Андрей Травников вручил многодетным мамам Новосибирской области знаки отличия «За материнскую доблесть»

С 2008 года в Новосибирской области уже больше 1200 женщин получили знак отличия «За материнскую доблесть». В преддверии Дня матери губернатор Андрей Травников и первый заместитель Председателя регионального заксобрания Андрей Панфёров вручили эту важную награду ещё 21 жительнице нашей области, которые воспитывают пять и более детей.

«Есть такая фраза – «труд матери». Но это высочайшая ответственность, человеческий долг, порыв души – не просто дать возможность маленькому человеку увидеть свет, но и почувствовать радость жизни. Все наши самые лучшие воспоминания связаны с детством, с родителями, с мамой», — сказал Андрей Травников.