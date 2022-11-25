Андрей Травников вручил многодетным мамам Новосибирской области знаки отличия «За материнскую доблесть»

Среди женщин, получивших знак отличия, 14 воспитывают пятерых детей, пять женщин — шестерых, мама из Татарского района воспитывает семерых детей, а из Искитимского — восьмерых.
С 2008 года в Новосибирской области уже больше 1200 женщин получили знак отличия «За материнскую доблесть». В преддверии Дня матери губернатор Андрей Травников и первый заместитель Председателя регионального заксобрания Андрей Панфёров вручили эту важную награду ещё 21 жительнице нашей области, которые воспитывают пять и более детей.
«Есть такая фраза – «труд матери». Но это высочайшая ответственность, человеческий долг, порыв души – не просто дать возможность маленькому человеку увидеть свет, но и почувствовать радость жизни. Все наши самые лучшие воспоминания связаны с детством, с родителями, с мамой», — сказал Андрей Травников.
Особые слова благодарности губернатор произнес в адрес тех многодетных семей, которые приняли решение взять в свои семьи детей Донбасса, дали им шанс на нормальное мирное детство – без взрывов и необходимости прятаться в подвалах.
«С каждым годом мы все больше возвращаемся к нашим традиционным ценностям. Среди которых – обычная семья, уважение ко взрослым, в первую очередь – к родителям, ценности воспитания – и в семье, и в образовательных учреждениях. И мне кажется знаковым, что в этом году президент нашей страны Владимир Путин принял решение о возрождении звания «Мать-героиня». Уверен, что среди обладательниц этой награды будут и жительницы Новосибирской области», — подчеркнул глава региона.
Среди женщин, которые сегодня получили знак отличия «За материнскую доблесть» 14 воспитывают пять детей, пять женщин – с шестью детьми, мама из Татарского района воспитывает семерых детей, а из Искитимского – восьмерых.
Всего в Новосибирской области более 41 тысячи семей, в которых воспитывают по пять и более детей.
Фото: nso.ru
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