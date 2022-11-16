Школьники из Луганской Народной Республики приедут в Новосибирск на зимние праздники

Школьники из Беловодского района ЛНР посетят Новосибирск, который в этом году выступает в статусе «Новогодней столицы России». Делегация приедет 21 декабря, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания.

«На праздничные мероприятия, которые пройдут в Новосибирске в рамках проекта «Новогодняя столица России», мы намерены пригласить детей из подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики. Мы занимаемся организацией приезда делегации, готовим программу пребывания. Совместно с министерством образования Новосибирской области, при поддержке губернатора мы работаем над тем, чтобы у ребят надолго остались яркие впечатления от этой поездки», – прокомментировал градоначальник.

По словам заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, формируется группа из 100 учащихся в возрасте от 9 до 13 лет и 10 сопровождающих. Выезд запланирован на 17 декабря.

«В Новосибирске ребята пробудут с 21-го по 26 декабря, – сообщила госпожа Терешкова – Программа включает как события проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России», так и посещение других культурных мероприятий».

Кроме того, Новосибирск подготовит подарки для всех детей Беловодского района. 1659 подарков будет отправлено школьникам, и еще 599 – дошкольникам и детям до трех лет.