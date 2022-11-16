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Новосибирским бойцам в зоне спецоперации направили 12 тонн гуманитарного груза

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Помимо продуктов, одежды, средств гигиены и лекарств, в посылке две модульные бани, тепловизор и рации.

Военным Новосибирской области, находящимся сейчас в зоне СВО, отправили 12 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Посылки предназначаются для бойцов реактивной артиллерийской батареи третьего армейского корпуса Западного военного округа из войсковой части 31832. В коробках – 100 килограммов меда, медикаменты, теплая одежда, нательное белье, средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления, две модульные бани, рации и тепловизор.

«Мы помогаем ребятам из Новосибирской области, которые находятся в зоне СВО. Трогательные письма написали школьники. Мы уложили их в вещи, чтобы это было для наших бойцов приятным сюрпризом», − отметила куратор проекта, председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Федорова.

Фото: nso.ru

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