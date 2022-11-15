Андрей Травников – о работе регионального штаба Общероссийского народного фронта

Губернатор встретился с волонтерами, формирующими гуманитарный груз для отправки в зону СВО.
Андрей Травников провел рабочую встречу с активом регионального штаба Общероссийского народного фронта, реализующим федеральный проект «Всё для Победы!» на территории Новосибирской области. Глава региона ознакомился с работой волонтеров, формирующих гуманитарный груз. О реализации проекта доложила руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина.
Андрей Травников отметил, что с самого начала специальной военной операции наблюдается широкий отклик среди новосибирцев на призыв об оказании помощи не только жителям Донбасса, но и бойцам, выполняющим задачи СВО. «Мы скоординировали эту деятельность. Большую работу проводит региональное отделение Общероссийского народного фронта, – подчеркнул губернатор. – Для того чтобы не распыляться, мы договорились объединить усилия. Хочу сообщить: каждому жителю Новосибирской области, кто примет решение в той или иной форме помочь нашим бойцам – все средства попадут на единый счет, вся материальная помощь – в специальные сортировочные центры под эгидой проекта «Всё для Победы!», все будет упаковано согласно заявкам воинских частей, которые мы курируем, и доставлено по назначению».
Фото: nso.ru
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