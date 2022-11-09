В Новосибирской области создали Центр социально-психологической работы с семьями мобилизованных

В Новосибирской области в целях организации социально-психологической работы с членами семей мобилизованных граждан создан специальный координирующий Центр.

Основными задачами Центра являются выработка согласованных действий министерства образования Новосибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области по решению вопросов членов семей мобилизованных граждан в части получения мер социальной поддержки, психологической помощи и решения вопросов медицинского обслуживания.

Центр не является экстренной помощью. Обращаться можно по телефону (383) 212 09 99, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

Скоординированное межведомственное взаимодействие обеспечит оперативное решение вопросов, возникающих у членов семей мобилизованных граждан, позволит выстроить четкую и понятную гражданам маршрутизацию для получения социальной и психологической помощи.