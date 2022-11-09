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В России планируют запустить единое пособие для нуждающихся семей

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Ожидается, что новая мера социальной поддержки начнет действовать уже в следующем году.

pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин нужно запустить с 2023 года. Об этом он сообщил на совещании о поддержке доходов семей, передает ТАСС.

«Это была достаточно долгая дорога — к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», — отметил глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2023 года на единое универсальное пособие на детей в нуждающихся семьях из бюджетов всех уровней будет направляться более 1,6 трлн рублей.

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