В России планируют запустить единое пособие для нуждающихся семей

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин нужно запустить с 2023 года. Об этом он сообщил на совещании о поддержке доходов семей, передает ТАСС.

«Это была достаточно долгая дорога — к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», — отметил глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2023 года на единое универсальное пособие на детей в нуждающихся семьях из бюджетов всех уровней будет направляться более 1,6 трлн рублей.