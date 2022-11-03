Замгубернатора Сергей Нелюбов рассказал о ходе осеннего призыва в Новосибирской области

В Новосибирской области 1 ноября стартовал осенний призыв, на военную службу будет призвано порядка 2000 молодых людей. О подготовке к призывной кампании, мероприятиях призыва 3 ноября в ходе пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

«Осенний призыв в этом году стартовал на месяц позже, чем в прошлые годы, кампания проходит в штатном режиме. Соответствующие поручения по ее проведению даны 42 муниципальным призывным комиссиям и призывной комиссии Новосибирской области. Вопросы подготовки к проведению кампании по осеннему призыву 2022 года обсуждались 1 ноября в правительстве региона на заседании призывной комиссии Новосибирской области. Из двух тысяч призывников региона 15 молодых людей будут направлены в Президентский полк. Напомню, что мероприятия осеннего призыва-2022 не связаны с проведением специальной военной операции на новых территориях РФ и проводятся в плановом порядке, отправка призывников в зону проведения спецоперации запрещена. Граждане, призванные на военную службу, будут направляться в воинские части, расположенные только на территории Российской Федерации, за исключением вновь принятых в состав РФ территорий», – прокомментировал Сергей Нелюбов.



Осенний призыв граждан на военную службу осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года №691 и постановлением Губернатора Новосибирской области от 26 сентября 2022 года №177 «О призыве граждан Российской Федерации осенью 2022 года на территории Новосибирской области». Призывные комиссии региона начали свою работу, отправки в войска граждан, призванных на военную службу, пройдут с 9 ноября по 15 декабря. Все отсрочки будут предоставлены в соответствии с федеральным законодательством. Норма осеннего призыва этого года немного ниже, чем прошлой осенью, призывных ресурсов в районах для выполнения плана отправок достаточно.



Замгубернатора напомнил, что информацию о призыве, частичной мобилизации можно получить по «горячей линии» 122 и на ресурсе объясняем рф.