Какой будет программа празднования Дня народного единства в Новосибирской области?

Акция, посвященная Дню народного единства, пройдет 4 ноября во всех районах Новосибирской области. Центральной площадкой акции в Новосибирске станет территория перед государственным концертным залом им. А.М. Каца. В праздничном мероприятии примут участие курсанты НВИ войск национальной гвардии, представители профсоюзов Новосибирска и жители нашего города.

В 13.30 здесь стартует областной фестиваль «Мы Россия – мы вместе!», в рамках которого пройдут «Молодецкие игры народов России», выставка-ярмарка народных ремесел, многонациональная молодежная вечерка, а также будет работать полевая почта, где любой желающий сможет написать послание защитникам нашего Отечества, выполняющим свой боевой долг на Донбассе.



В 14.20 запланированы торжественные мероприятия, акции – развертывание масштабного флага Российской Федерации, массовое исполнение Гимна России и флешмоб «МЫ ВМЕСТЕ». В День народного единства представители народов и народностей, проживающих на территории России, артисты, спортсмены, руководители и воспитанники патриотических клубов, работники культуры и все желающие жители Новосибирской области объединятся под единым слоганом: «Мы вместе!»



В 15.00 на сцене ГКЗ им. А.М. Каца начнется праздничный концерт «Мы Россия – мы вместе!» с участием творческих коллективов и исполнителей Новосибирской области, Донецкой Народной Республики и Красноярского края. После концерта всех гостей ждет многонациональная молодежная вечерка. В фойе ГКЗ можно будет написать письмо героям нашей страны. В него можно будет вложить карманную иконку, детский рисунок.



«В непростой исторический период, когда необходимо сплотиться вокруг главных ценностей, всегда объединявших наш народ, День народного единства становится особенно важным праздником. Культура и творчество были и остаются созидательной силой, которая поддерживает и укрепляет наш дух, вдохновляет на новые свершения», – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.



Также ко Дню народного единства будет приурочен цикл выездных бесплатных концертов с участием Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны». Подробнее с программой культурных мероприятий празднования можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.



Областная акция, посвященная Дню народного единства, проводится ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области, министерства культуры региона и администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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