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Сколько новосибирских айтишников получили бронь от мобилизации?

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На вопрос ответили в пресс-службе минцифры Новосибирской области.

pixabay.com

В сфере коммуникаций и связи в Новосибирской области работают около 30,5 тысяч человек. Их них отсрочку получили больше девяти тысяч сотрудников, которые задействованы в разработке, внедрении, поддержке и использовании IТ-решений, операторов связи и зарегистрированных СМИ, задействованные в производстве и распространении информации.

«По данным Минцифры Новосибирской области, право на отсрочку в рамках частичной мобилизации на текущий момент получили более 9 тысяч ИТ-специалистов», – цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

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