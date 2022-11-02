Сколько новосибирских айтишников получили бронь от мобилизации?

В сфере коммуникаций и связи в Новосибирской области работают около 30,5 тысяч человек. Их них отсрочку получили больше девяти тысяч сотрудников, которые задействованы в разработке, внедрении, поддержке и использовании IТ-решений, операторов связи и зарегистрированных СМИ, задействованные в производстве и распространении информации.



«По данным Минцифры Новосибирской области, право на отсрочку в рамках частичной мобилизации на текущий момент получили более 9 тысяч ИТ-специалистов», – цитирует ТАСС пресс-службу министерства.