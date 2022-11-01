Более 20 детей-сирот из ЛНР встретились с новыми семьями в Новосибирской области

1 ноября в аэропорту Толмачево встречали вторую группу детей-сирот из Луганской Народной Республики. Всего к настоящему моменту из ЛНР в Новосибирскую область прибыли 47 ребят.

Как рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, 14 семей из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского, Искитимского, Черепановского районов и города Новосибирска приняли решение стать замещающими родителями для детей из Луганской Народной Республики. «Первая группа детей в составе 24 человек прилетела в Новосибирскую область 13 октября, и сегодня мы встречаем еще 23 ребят, которые сразу же отправятся вместе с приемными родителями в свои новые дома. Возраст детей от 2 до 16 лет. В самой большой семейной группе 5 братьев и сестер», - добавила министр.

Поскольку переезд, сопровождающийся сменой места жительства и ближайшего окружения, является сильнейшим стрессом для детей из ЛНР, психологи с целью нивелировать излишнюю тревожность рекомендовали родителям на период адаптации минимизировать контакты ребят. Для приемных семей организованы психолого-педагогические консультации экспертов и сопровождение социальных служб.

Напомним, работа по устройству детей-сирот из республик Донбасса началась весной этого года по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Уже около 350 детей-сирот Донбасса нашли приёмных родителей в разных субъектах РФ.

Фото: nso.ru