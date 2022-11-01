В новосибирском правительстве обсудили меры поддержки для мобилизованных предпринимателей

Кроме того, 15 октября 2022 года было принято распоряжение Правительства Российской Федерации, которым мобилизованным гражданам предоставляются арендные каникулы по аренде федерального имущества и рекомендовано принять аналогичные решения по отсрочке арендных платежей по государственному и муниципальному имуществу на региональном и муниципальном уровне. Департамент имущества и земельных отношений региона подготовил проект постановления Правительства области «Об установлении льготной арендной платы». Предусмотрена возможность расторжения договора аренды без применения штрафных санкций или установления арендной платы, равной одному рубля для арендаторов государственного имущества области, которые призваны на военную службу по мобилизации или заключившие контракт. Важно, чтобы имущество не использовалось в оговоренный период времени.

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