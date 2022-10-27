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Волонтеры оказывают психологическую, гуманитарную и бытовую помощь мобилизованным новосибирцам и их семьям

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Волонтеры Новосибирского штаба #МЫВМЕСТЕ продолжают принимать заявки и оказывать адресную помощь мобилизованным гражданам и их родным.

Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ работает на базе регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области». В числе ключевых задач − помощь мобилизованным гражданам и их семьям, а также психологическая помощь гражданам, испытывающим тревогу.

Всего по приоритетным направлениям поддержки в регионе работает 56 штабов. Они организованы на базе администраций, учреждений молодежной политики и других подведомственных организаций муниципальных районов и городских округов, ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования. Штабы работают по семи направлениям: сбор гуманитарной помощи, психологическая и юридическая помощь, проведение курсов, мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, оказание адресной помощи, проведение мероприятий по отправке мобилизованных граждан совместно с военно-патриотическими организациями, информирование.

С начала октября волонтёры регионального штаба совершили пять выездов в места базирования мобилизованных граждан. Собрано 29 заявок на оказание адресной, юридической и психологической помощи мобилизованным и членам их семей.

Совместно с волонтёрами Красного Креста, медицинского колледжа и медицинского университета волонтёры Новосибирского штаба #МЫВМЕСТЕ также провели для мобилизованных курс по психологической самопомощи и первой медицинской помощи и взаимопомощи.

Штабы открыли пункты сбора гуманитарной помощи с последующей передачей в один из пунктов Красного креста и её централизованной отправкой военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям. На сегодняшний день отправлено более 4 тонн гуманитарной помощи.

Фото: nso.ru

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