В региональном минтруде рассказали о выплатах мобилизованным новосибирцам

В Новосибирской области продолжается работа по перечислению единовременных выплат мобилизованным гражданам – их поддержка ведется в соответствии с постановлением правительства региона от 11.10.2022 № 466-п «О единовременной выплате гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области осуществляет единовременные выплаты в беззаявительном порядке на основании списка – его формирует с учетом всех перемещений мобилизованных граждан и предоставляет в ведомство Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны Российской Федерации.



«Меры поддержки перечисляются на расчетные счета мобилизованных граждан вовремя, в день получения списков. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме. Дополнительно в местах пребывания мобилизованных граждан созданы консультационные пункты, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам, касающихся мер социальной поддержки», – подчеркнула министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.



По поручению губернатора в министерстве труда и социального развития региона работает горячая линия 8-800-100-00-82.