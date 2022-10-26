В Новосибирской области открыли бесплатные курсы первой медицинской помощи

Волонтеры обучают начальным медицинским навыкам всех желающих.
Бесплатная программа стартовала для всех желающих в Новосибирском медицинском колледже. Знаниями об оказании первой медицинской помощи готовы делиться 30 инструкторов-добровольцев. Занятия могут проходить в любом из корпусов Новосибирского медицинского колледжа хоть каждый день, если будут желающие. Учить начальным медицинским навыкам готовы любого – и студента, и пенсионера. Основам первой помощи, с поправкой на специфику, волонтеры медколледжа уже обучили 278 мобилизованных.
Как рассказал директор медколледжа Алексей Пилипенко, после теоретического курса первой помощи, который ученики проходят онлайн, – обязательный день практики под руководством медиков: «Мы даем начальные медицинские навыки. Которые, к сожалению, могут понадобиться любому из нас в экстремальной ситуации. И, к счастью, можно владеть этими навыками. Мы учим, как быстро и эффективно остановить кровотечение, наложить жгут, как правильно поднять человека, если он упал, чтобы не причинить еще большее повреждение. Что делать, когда кто-то подавился, упал в обморок, получил ожог или обморожение. Как начать сердечно-легочную реанимацию». То есть, как действовать, пока едет скорая помощь. Первое, чему учат на курсах – сначала нужно набрать телефон экстренных служб: 112 или 103.
Программа обучения базовым медицинским навыкам тех, у кого нет медобразования, организована под эгидой волонтерского корпуса колледжа «Добрая воля». Инструктор Анна Семьянова пояснила, что любой, буквально голыми руками, используя предметы, которые у многих есть с собой, – шарф, сумку, пакет – может спасти человека. «Я шесть лет работала в МЧС. Приходилось заниматься устранением стихийных бедствий, пожаров. Часто мы оказывались в ситуациях, когда все уже случилась, есть пострадавшие, погибшие. А здесь у меня появилась возможность сделать так, чтобы с людьми горя, несчастья не произошло», – подчеркнула она.
Алексей Пилипенко уточнил – главное, что студент должен усвоить на этих курсах, все же не азы сердечно-легочной реанимации и наложения жгута, а основной принцип медицины – «не навреди» – помогать грамотно, но только в рамках своих знаний, чтобы не сделать хуже.
Отметим, что курсы были открыты по просьбам жителей региона.
Фото: nso.ru
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