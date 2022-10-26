В Новосибирской области открыли бесплатные курсы первой медицинской помощи

Бесплатная программа стартовала для всех желающих в Новосибирском медицинском колледже. Знаниями об оказании первой медицинской помощи готовы делиться 30 инструкторов-добровольцев. Занятия могут проходить в любом из корпусов Новосибирского медицинского колледжа хоть каждый день, если будут желающие. Учить начальным медицинским навыкам готовы любого – и студента, и пенсионера. Основам первой помощи, с поправкой на специфику, волонтеры медколледжа уже обучили 278 мобилизованных.

Как рассказал директор медколледжа Алексей Пилипенко, после теоретического курса первой помощи, который ученики проходят онлайн, – обязательный день практики под руководством медиков: «Мы даем начальные медицинские навыки. Которые, к сожалению, могут понадобиться любому из нас в экстремальной ситуации. И, к счастью, можно владеть этими навыками. Мы учим, как быстро и эффективно остановить кровотечение, наложить жгут, как правильно поднять человека, если он упал, чтобы не причинить еще большее повреждение. Что делать, когда кто-то подавился, упал в обморок, получил ожог или обморожение. Как начать сердечно-легочную реанимацию». То есть, как действовать, пока едет скорая помощь. Первое, чему учат на курсах – сначала нужно набрать телефон экстренных служб: 112 или 103.

