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Гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области отправился в зону проведения СВО

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О поездке в зону спецоперации Александр Зырянов рассказал в своих социальных сетях.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов уехал в зону спецоперации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Гендиректор АИР опубликовал видео, в котором он ехал в бронированном автомобиле. Как пишет Сиб.фм, Александр Зырянов не уточняет свой пункт назначения и цель поездки. Однако он пообещал прокомментировать информацию позже.

Господин Зырянов занимает пост генерального директора АИР НСО с 2017 года. Он активно высказывается о ходе специальной военной операции в своих соцсетях.

Фото: страница «ВКонтакте Александра Зырянова

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