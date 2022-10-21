Гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области отправился в зону проведения СВО

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов уехал в зону спецоперации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Гендиректор АИР опубликовал видео, в котором он ехал в бронированном автомобиле. Как пишет Сиб.фм, Александр Зырянов не уточняет свой пункт назначения и цель поездки. Однако он пообещал прокомментировать информацию позже.

Господин Зырянов занимает пост генерального директора АИР НСО с 2017 года. Он активно высказывается о ходе специальной военной операции в своих соцсетях.

Фото: страница «ВКонтакте Александра Зырянова