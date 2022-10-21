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Из чего состоят комплекты вещей для мобилизованных новосибирцев?

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Андрей Травников сообщил, что за счет облбюджета будут закуплены комплекты, которые получит каждый мобилизованный перед отправкой из региона.

pxhere.com

Глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что регион будет закупать комплекты необходимых вещей для мобилизованных граждан.

Губернатор отметил, что основное обеспечение солдат должно идти по линии Министерства обороны, в целом мобилизованные обеспечены необходимым.

«Есть вещи, которые не являются обязательными, но облегчают жизнь солдата в полевых условиях. За счет регионального бюджета будут закуплены комплекты, которые получит каждый мобилизованный перед отправкой из региона», — подчеркнул Андрей Травников. Он сообщил, что в этом списке спальные мешки, коврики, сидения, термосы, теплые вещи — всего в комплекте тринадцать наименований.

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