В зону спецоперации готовы отправиться первые подразделения призванных в рамках частичной мобилизации сибиряков

Андрей Травников обратился к бойцам с напутственной речью.
Мобилизованные сибиряки готовы к отправке в зону проведения специальной военной операции. Семьи новосибирских солдат будут под постоянной заботой и опекой региональных властей, заявил Губернатор Андрей Травников.
Военнослужащих из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края во время торжественного митинга приветствовали глава нашего региона Андрей Травников, председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив, ветераны, представители Юнармиии, командования Новосибирского гарнизона.
В течение нескольких недель в центре формирования и боевого слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные проходили одиночную подготовку, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.
«Уважаемые товарищи! Уважаемые бойцы! Уважаемые сибиряки! В этом строю стоят те мужчины, которые поступили по-настоящему: когда Родине потребовалась помощь, не стали бегать, а встали в этот строй для того, чтобы выполнить свой долг.
Ваша помощь крайне необходима. Вы убываете в новые районы для продолжения боевого слаживания. Могу заверить – мы сделаем всё, чтобы ваши родные, ваши близкие были под вниманием и опекой, как можно меньше беспокоились о решении житейских, хозяйственных вопросов.
Я дал такие распоряжения коллегам-руководителям органов власти, местного самоуправления. Вы и ваши семьи получите все положенные единовременные региональные выплаты, все меры социальной поддержки. Если какие-то вопросы будут возникать, мои коллеги на местах будут решать их максимально быстро и полно. Успехов вам в выполнении задач, здоровья и скорейшего возвращения домой», — обратился к военнослужащим губернатор.
Фото: nso.ru
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