В зону спецоперации готовы отправиться первые подразделения призванных в рамках частичной мобилизации сибиряков

«Уважаемые товарищи! Уважаемые бойцы! Уважаемые сибиряки! В этом строю стоят те мужчины, которые поступили по-настоящему: когда Родине потребовалась помощь, не стали бегать, а встали в этот строй для того, чтобы выполнить свой долг.



Ваша помощь крайне необходима. Вы убываете в новые районы для продолжения боевого слаживания. Могу заверить – мы сделаем всё, чтобы ваши родные, ваши близкие были под вниманием и опекой, как можно меньше беспокоились о решении житейских, хозяйственных вопросов.



Я дал такие распоряжения коллегам-руководителям органов власти, местного самоуправления. Вы и ваши семьи получите все положенные единовременные региональные выплаты, все меры социальной поддержки. Если какие-то вопросы будут возникать, мои коллеги на местах будут решать их максимально быстро и полно. Успехов вам в выполнении задач, здоровья и скорейшего возвращения домой», — обратился к военнослужащим губернатор.