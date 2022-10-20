В Новосибирском зоопарке имени Шило ввели бесплатное посещение для мобилизованных и их семей

Новосибирский зоопарк имени Р.А. сделал бесплатным посещение для мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Чтобы бесплотно посмотреть на обитателей зоопарка, мобилизованному необходимо предъявить подтверждающий документ – копия военного билета на страницах один и шесть, либо справка из военкомата.

Если же посетить зоопарк захочет один из членов семьи мобилизованного гражданина, ребенок, супруга или родители, то им также нужно иметь при себе документы, подтверждающие факт мобилизации, а еще документы, подтверждающие родство. Это может быть свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака или паспорт.

Фото: 2ГИС