Когда в Новосибирской области завершится частичная мобилизация?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал сроки завершения мобилизации в регионе. В ходе прямого он отметил, что основной объем мобилизационного задания был выполнен на первом этапе, который завершился 3 октября, однако подбор специалистов определенных специальностей продолжался.

«Не могу называть конкретные цифры, задания и сроки - это закрытая, секретная информация. Я могу опираться на общие сведения по стране, которые были подтверждены администрацией президента. Общее задание по мобилизации — 300 000 человек, призвали 220 000 человек. Было спрогнозировано, что выполнение завершится к концу октября. В отношении Новосибирской области также могу подтвердить, что мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, количество и специальности, формируются воинские подразделения. Идет поэтапное формирование уже следующих подразделений», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что перед регионом никто не ставит задачу вести мобилизацию с опережением сроков или превышением плана. «Могу подтвердить, что мобилизационное задание выполнено, исходим из позиции, что частичная мобилизация действует до соответствующего указа президента. Думаю, что к концу октября получим соответствующие комментарии. Моя общая оценка — первый этап был напряженным. Сегодня все происходит спокойно, планомерно, без накладок», — сказал глава региона.

Фото: nso.ru