Андрей Травников рассказал, как относится к отсрочке для отцов детей-инвалидов и отцов троих детей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею об отсрочке при мобилизации отцов троих детей и отцов детей-инвалидов. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира.

«Мое отношение к этому решению очень позитивное, потому что многодетная семья для государства и общества – это главная ценность. В гражданском секторе законодательства многодетная семья – это три и более детей, а в военном – от четырех. Это противоречие было устранено, и теперь многодетные отцы не подлежат мобилизации», – отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что все указания по линии Министерства обороны даны и в адрес военкоматов, и в адрес командиров частей формирования. Военкоматы уже отработали эту установку и аннулировали повестки в отношении многодетных отцов. Тех же новосибирцев, кого уже мобилизовали, вернут домой.

«В отношении тех мужчин, кто уже на территории военного училища и полигона Шилова, я знаю, что руководство уже начинает сверять списки и готовит решение о том, чтобы их вернуть домой», – рассказал Андрей Травников. Также он отметил, что обсуждал с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой вопрос по поводу предоставления отсрочек отцам детей-инвалидов.

«Что касается мер социально поддержки – обязательной и дополнительной, – конечно, мы будем это делать. Каждая семья мобилизованных будет находиться под особым вниманием и особой опекой», – сообщил губернатор.

Фото: архивы пресс-служб