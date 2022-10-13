В Новосибирскую область прибыла первая группа детей из ЛНР — они встретились с приемными родителями

«Общими усилиями поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим», — отметил участвовавший во встрече детей Андрей Травников.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняли участие во встрече детей из Луганской Народной Республики и передаче их приёмным родителям. Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР. Андрей Травников в разговоре с новыми родителями приехавших ребят подчеркнул, что во время своей поездки в ЛНР сам видел, что эти дети в жизни видели совсем немного радостей. «Они улыбаются и радуются всему. Общими усилиями поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приёмным семьям за то, что откликнулись!» – отметил губернатор.
Мария Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила губернатора и членов правительства Новосибирской области за внимательное личное отношение к устройству детей-сирот Донбасса в приемные семьи: «Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнёсся к решению этой задачи со всей душой».
В мероприятии, состоявшемся в аэропорту «Толмачёво», также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, члены Правительства Новосибирской области, главы муниципалитетов.
24 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет приняли восемь семей Новосибирской области. В семейных группах – от 2 до 5 братьев и сестёр. Сейчас для семейных групп, особенно больших, возможности найти семью на территории ЛНР нет. В течение месяца в наш регион с Луганщины прибудет вторая такая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего под опеку в приёмные семьи будут переданы 104 ребёнка из ЛНР, оставшихся без попечения родителей. Их принимают четыре региона: Волгоградская, Ленинградская, Новосибирская и Тюменская области.
Приехавшим в наш регион из ЛНР детям при содействии областных властей подобраны замещающие родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска. Знакомство и общение родителей с детьми проходило в онлайн-режиме, дети выразили согласие на проживание в подобранных семьях.
За последние две недели при содействии Марии Львовой-Беловой на трёх бортах Минобороны России в нашу страну (в Подмосковье) привезены 234 ребёнка-сироты из Донбасса.
Работа по устройству детей-сирот из республик Донбасса началась весной этого года по инициативе госпожи Львовой-Беловой. На сегодня в общей сложности уже около 350 детей-сирот Донбасса нашли приёмных родителей в разных субъектах РФ.
Фото: nso.ru
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