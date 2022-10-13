В Новосибирскую область прибыла первая группа детей из ЛНР — они встретились с приемными родителями

Мария Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила губернатора и членов правительства Новосибирской области за внимательное личное отношение к устройству детей-сирот Донбасса в приемные семьи: «Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнёсся к решению этой задачи со всей душой».

В мероприятии, состоявшемся в аэропорту «Толмачёво», также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, члены Правительства Новосибирской области, главы муниципалитетов.