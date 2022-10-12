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В мэрии Новосибирска предупредили: на кольцовском полигоне НВВКУ до конца декабря будут проходить учения

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Во время учений местным жителям строго запрещено находиться на территории полигона.

На кольцовском полигоне Новосибирского высшего военного командного училища с 6 октября по 25 декабря будут проходить военные учения, информирует новосибирцев пресс-служба городской администрации.

Местных жителей предупреждают: что находиться на полигоне в период учений категорически запрещено – это опасно для жизни. Интенсивная боевая подготовка будет включать в себя боевую стрельбу, в том числе из гранатомета.

В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ отметили, что обучаться кидать гранаты будут не обычные военнослужащие, а мобилизованные.

Фото: nso.ru

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