В мэрии Новосибирска предупредили: на кольцовском полигоне НВВКУ до конца декабря будут проходить учения

Во время учений местным жителям строго запрещено находиться на территории полигона.
На кольцовском полигоне Новосибирского высшего военного командного училища с 6 октября по 25 декабря будут проходить военные учения, информирует новосибирцев пресс-служба городской администрации.
Местных жителей предупреждают: что находиться на полигоне в период учений категорически запрещено – это опасно для жизни. Интенсивная боевая подготовка будет включать в себя боевую стрельбу, в том числе из гранатомета.
В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ отметили, что обучаться кидать гранаты будут не обычные военнослужащие, а мобилизованные.
Фото: nso.ru
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