100 тысяч рублей из облбюджета получит каждый мобилизованный новосибирец

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей военнослужащим региона, призванным в рамках частичной мобилизации. Зампредседателя правительства Новосибирской области – министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко глава региона поручил выделить соответствующие средства из резервного фонда областного бюджета. Министру труда и социального развития региона Елене Бахаревой поручено обеспечить реализацию механизма выплат.

Также в рамках оперативного совещания в правительстве области Андрей Травников напомнил о том, что в течение всей прошлой недели, с 3 по 8 октября, на территории Новосибирского высшего военного командного училища работал консультационный центр для сбора вопросов и оказания помощи гражданам, мобилизованным как на территории Новосибирской области, так и в других регионах.

«Всего за неделю в Центр обратились 2516 человек. По итогам обобщения вопросов, прозвучавших от граждан, был доукомплектован состав сотрудников Центра. Сегодня в нем работают представители Центробанка России, основных кредитных организаций и банков, работающих на территории Новосибирской области, представители службы судебных приставов, налоговой инспекции, военной и областной прокуратуры, регионального министерства труда и социального развития, общественной приемной губернатора, нотариусы. Выстроено взаимодействие с коллегами из других субъектов Российской Федерации, чьи жители находятся здесь, у нас», – отметил глава региона.