Соцподдержку для детей мобилизованных обсудили в новосибирском правительстве

Вопросы организации качественного горячего питания в школах на льготных условиях обсудили в правительстве региона на очередном заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2022-2023 учебном году.



Заседание провел замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в частности, он подчеркнул, что в муниципальных образованиях области должна быть развернута системная работа с семьями мобилизованных граждан, совместно с органами социальной защиты должны быть составлены «социальные паспорта» по каждой такой семье. Особое внимание будет уделяться реализации льготного питания школьников, которые являются детьми мобилизованных граждан. Профильными министерствами уже прорабатывается алгоритм предоставления льготного питания для этой категории школьников. Данная мера поддержки должна оказываться максимально комфортно для семей, в которых проживают эти дети.



Напомним, что проект закона Новосибирской области «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» разработан по поручению губернатора Новосибирской области региональным профильным министерством труда и социального развития и рассмотрен в первом чтении в законодательном собрании региона.



Как доложил замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, устанавливается мера социальной поддержки по предоставлению питания на льготных условиях детям военнослужащих, обучающимся в 5-11 классах муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области.



Кроме того, в ходе заседания оперштаба были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности, подвоза детей, а также вопросы организации работы сайтов общеобразовательных организаций, завершения ремонтных работ и другие.