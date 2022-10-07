Мобилизованные новосибирцы смогут оставить домашних питомцев в приютах

В случае возникновения необходимости оставить под присмотром домашнее животное на время частичной мобилизации управление ветеринарии Новосибирской области сообщает о возможности мобилизованных граждан обратиться в один из приютов для животных, которые действуют на территории Новосибирской области. Список организаций представлен на сайте управления.

В связи с высокой нагрузкой на приюты для животных необходимо уточнять информацию о возможности и условиях содержания питомца непосредственно в приюте.