Для семей мобилизованных новосибирцев будут созданы «социальные паспорта»

Органами соцзащиты в Новосибирской области будут составлены «социальные паспорта» – работа проводится на предмет оказания всех предусмотренных законодательством мер социальной поддержки. Также члены семей военнослужащих могут самостоятельно обратиться в органы соцзащиты в заявительном порядке.

Об усилении работы в данном направлении рассказал замгубернатора Сергей Нелюбов в ходе пресс-тура в консультационный центр, работающий на площадке Новосибирского высшего военного командного училища.

«Отдельное направление, которое контролируется правительством Новосибирской области, – работа с семьями, близкими мобилизованных граждан. Здесь основная задача, поставленная губернатором, – органам соцзащиты составить «социальный паспорт» каждой семьи. Проводятся подворовые обходы, даны поручения органам соцзащиты и органам образования. Мы должны понимать состояние каждой семьи мобилизованного гражданина: какие есть потребности, есть ли на иждивении дети, какого возраста, какими мерами поддержки они пользуются, есть ли опекаемые граждане, есть ли проблемы по сопровождению кредитов. Эта работа будет вестись в постоянном режиме. Вопрос сопровождения семей является одним из основных», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Также замгубернатора обратил внимание, что каждая семья может обратиться в органы соцзащиты самостоятельно, в заявительном порядке: комплексным центрам социального обслуживания населения поставлены задачи по их сопровождению.

«Текущее обслуживание органы соцзащиты и центры будут выполнять в полном объеме, как раньше, но семьи мобилизованных сегодня – в приоритете, по каждому обращению мы обязаны реагировать в приоритетном порядке. Военнослужащие, призванные по мобилизации, должны быть максимально спокойны, что их близкие не брошены, поэтому сегодня так важен мониторинг и понимание того, как живут их семьи», – отметил он.

Фото: nso.ru