Андрей Травников проверил бытовые условия для мобилизованных новосибирцев

«Требуются для солдатского быта и такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы, – такая помощь требуется. Простые солдатские «ништяки», как говорят бойцы, они нужны, конечно же, помощь приветствуется, ведем сбор средств на приобретение таких вещей, выделяем средства из резервного фонда Правительства – будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят. Что касается снабжения со стороны Министерства обороны, могу заверить – штатное обмундирование всё будет выдано», – подчеркнул глава региона.

Региональные власти уделяют внимание решению не только бытовых вопросов мобилизованных сибиряков. Напомним, что с 3 октября на базе ДК «Звезда» работает консультационный центр. И даже полтора дня работы уже подтвердили его высокую востребованность – поток желающих обратиться в центр очень большой, отметил глава региона.

В первый день в консультационном центре работали представители Центробанка, нескольких банков, которые функционируют в Новосибирской области, представители службы судебных приставов, регионального министерства социального развития, общественной приемной Губернатора Новосибирской области. Кроме того, выстроено взаимодействие и с другими субъектами, так сегодня на сборных пунктах находятся представители не только Новосибирской области, но еще четырех сибирских регионов.

Сегодня центр продолжил работу уже с учетом поступивших предложений – обеспечить работу и представителя Федеральной налоговой службы. Губернатор подчеркнул: когда основные вопросы на базе Академгородка будут разобраны, все желающие получат ответы, будет организована выездная работа консультационного центра.

Фото: nso.ru