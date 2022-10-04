Новосибирцы очистили от мусора берег вдоль Михайловской набережной

Береговую линию Оби на участке Михайловской набережной привели в порядок добровольцы и активисты из новосибирских вузов: студенты НГАСУ, НГУЭИУ, НГТУ, НГПУ, СибГУТИ, СГУГиТ, команда МФЦ и волонтеры.

На отрезке берега в 1,5 км участникам экоакции удалось собрать 434 мешка мусора. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, команда, собравшая наибольшее количество мусора (48 мешков) получила в награду мороженое компании «Купино».

Субботник стал последним в череде экологических акций «Чистый берег».