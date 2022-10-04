Новосибирские семьи примут детей-сирот из Донбасса

«Наша задача – оказать полное содействие в семейном устройстве детей-сирот из ДНР и ЛНР, которые уже прибыли в Россию. Необходимо разместить ребятишек в хороших условиях на территории нашего города, подобрать им замещающие семьи. Это главное условие», – подчеркнул глава города Анатолий Локоть..

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, все дети – из многодетных семей. Поэтому в одну семью необходимо устроить всех братьев и сестёр (4-5 детей разного возраста). Конечно, чтобы обеспечить комфортное проживание, жилая площадь и условия проживания должны соответствовать необходимым требованиям.

«Нам предстоит тесное взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области, с департаментом образования мэрии, потому что дети должны быть устроены в дошкольные учреждения, школы, обеспечены всем необходимым – и для быта, и для учебы, – отметила Ольга Незамаева. – Мы уже практически нашли четыре семьи в Новосибирске, которые готовы принять ребятишек. Ещё одна семья, проживающая в Новосибирской области, выразила соответствующее желание. Таким образом, практически половине ребятишек предварительно подобрали замещающие семьи».

О каждой потенциальной замещающей семье будет подготовлена видеовизитка. Состоится телемост, в ходе которого семьи и дети познакомятся: в случае взаимного согласия дети приедут в Новосибирск уже в конкретную семью. Все семьи, желающие взять под опеку детей, должны получить одобрение, оформить документы и пройти обучение.