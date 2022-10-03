Губернатор Андрей Травников обратился к новосибирцам, желающим помочь мобилизованным землякам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал на своем телеграм-канале обращение к местным жителям, в котором предложил всем желающим поучаствовать в сборе средств на вещи для мобилизованных земляков.



«В мой адрес регулярно поступают предложения от руководителей предприятий, от жителей региона поучаствовать в обеспечении наших ребят на Донбассе дополнительным снаряжением и обмундированием. Эту работу активно ведет региональное отделение Российского военно-исторического общества, которое возглавляет известный в Новосибирской области человек, боевой офицер Андрей Борисович Панферов», – рассказал Андрей Травников.



Средства будут потраченные на вещи, которые облегчат полевой солдатский быт. Например, спальники, коврики, сиденья, печки, рации и многое другое.



«Призываю всех, кто хочет помочь призванным в рамках частичной мобилизации и тем, кто уже несколько месяцев находится на передовой, воспользоваться реквизитами Фонда поддержки социальных инициатив», – подчеркнул глава региона.



Реквизиты:



ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 31, этаж цоколь, оф. 3

ИНН/КПП 5404071038/540401001

в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. НОВОСИБИРСК

р/с 40703810400240001379

к/с 30101810250040000867, БИК 045004867

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Фото: nso.ru