Губернатор Андрей Травников обратился к новосибирцам, желающим помочь мобилизованным землякам

Объявлен сбор средств — они будут потрачены на вещи, которые облегчат солдатский быт.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал на своем телеграм-канале обращение к местным жителям, в котором предложил всем желающим поучаствовать в сборе средств на вещи для мобилизованных земляков.
«В мой адрес регулярно поступают предложения от руководителей предприятий, от жителей региона поучаствовать в обеспечении наших ребят на Донбассе дополнительным снаряжением и обмундированием. Эту работу активно ведет региональное отделение Российского военно-исторического общества, которое возглавляет известный в Новосибирской области человек, боевой офицер Андрей Борисович Панферов», – рассказал Андрей Травников.
Средства будут потраченные на вещи, которые облегчат полевой солдатский быт. Например, спальники, коврики, сиденья, печки, рации и многое другое.
«Призываю всех, кто хочет помочь призванным в рамках частичной мобилизации и тем, кто уже несколько месяцев находится на передовой, воспользоваться реквизитами Фонда поддержки социальных инициатив», – подчеркнул глава региона.
Реквизиты:
ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 31, этаж цоколь, оф. 3
ИНН/КПП 5404071038/540401001
в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. НОВОСИБИРСК
р/с 40703810400240001379
к/с 30101810250040000867, БИК 045004867
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование. НДС не предусмотрен».
Фото: nso.ru
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