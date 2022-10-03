В Новосибирске заработал консультационный пункт для поддержки мобилизованных

В Новосибирске открыли консультационный пункт для поддержки мобилизованных. Он начал работать сегодня, 3 октября, на базе дома культуры «Звезда». Об открытии пункта сообщал в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Консультанты ответят на все вопросы о социальной поддержке и выплатах мобилизованных. Для этого приглашены представители банков, регионального Минсоцразвития, общественной приемной губернатора Новосибирской области, кадровой службы НВККУ, судебные приставы. Если потребуется, то пригласят нотариуса Советского района.

«Постараемся оперативно отвечать на все вопросы, которые будут возникать у военнослужащих, связываться с нашими коллегами из соседних регионов Сибири, чтобы помочь разрешить все ситуации, в том числе и частные», — сообщил губернатор.

Фото: 2ГИС