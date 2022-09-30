На какую материальную поддержку могут рассчитывать семьи мобилизованных в Новосибирской области

Дополнительную поддержку семьям мобилизованных из Новосибирской области окажет региональное правительство. Речь идет о компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Также меры поддержки касаются тех мобилизованных, у которых есть дети дошкольного и школьного возраста.

Губернатор Андрей Травников рассказал о мерах поддержки в своем Telegram-канале: «Первое, предложено отнести семьи военнослужащих к льготной категории граждан и компенсировать таким новосибирцам 50% расходов на оплату услуг ЖКХ. Второе, за счет средств областного бюджета предложено организовать бесплатное льготное питание школьников, в том числе для ребят, которые учатся в классах с 5-го по 11-ый. И третье, за счет средств областного бюджета компенсировать родительскую плату за посещение детьми дошкольных учреждений – детских садов».

Глава региона отметил, что все инициативы направлены в законодательное собрание Новосибирской области для скорейшего их принятия.

Фото: nso.ru