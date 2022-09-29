Как изменится новосибирский рынок труда на фоне частичной мобилизации?

По данным экспертов, в ближайшем будущем на рынке труда Новосибирской области может произойти снижение числа открытых вакансий из-за перестройки работы HR-отделов в новых условиях работы в рамках введения частичной мобилизации.

По прогнозам аналитиков hh.ru, в сегодняшних реалиях, где подбор новых людей не первоочередная задача, будет просто не до новых вакансий и не до подбора как такового. Насколько затянется этот период, в первую очередь, «будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей», считают аналитики. Отмечается, что похожее состояние рынок труда проживал в марте-апреле 2022 года, оно было вызвано началом проведения СВО и санкционным давлением, поэтому, скорее всего, будет преобладать краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны.

«Озвученный потенциал частичной мобилизации — 300 тыс. человек — условно когорта молодых людей 20-24 года и чуть в меньшей степени люди до 40 лет – это самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Изъятие этой части трудоспособных ресурсов, безусловно, является дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров. Но на фоне возможного сокращения числа вакансий это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне — 5-6 человек на место в целом по стране», — сказано в исследовании.

Что касается конкретных отраслей, то розничная торговля — ключевой участник рынка труда в плане массового найма — продолжит подбор в сохраняющихся условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях — санкционное давление, скорее всего, будет еще сильнее. Но объем трудовых ресурсов, занятых в них, к счастью, не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда. Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счет параллельного импорта, а значит, и кадры там будут востребованы.