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Оперативная свадьба: мобилизованных новосибирцев расписывают в ЗАГСе в ускоренном режиме

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В случае предъявления повестки брак оформляют за день.

pxhere.com

Мобилизованные новосибирцы могут заключать браки за один день, если предъявят повестку в отделы по делам ЗАГС. Об этом рассказывает Бердск-Онлайн.

Как сообщили изданию в ЗАГСе, при подаче обращения нужно иметь оригинал повестки, паспорт и оплатить госпошлину. Кроме того, нужно взять с собой свидетельство о разводе, если этот брак повторный. Брак зарегистрируют в ускоренном порядке в тот же день.

Представитель регионального управления по делам ЗАГС Наталья Нестерова отметила, что статистика подобных заявлений не ведется, но услугой уже воспользовались.

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