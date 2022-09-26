18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Лев Решетников советует гостям города начать свой день с посещения новосибирских бань

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

А вечером министр экономического развития Новосибирской области рекомендует сходить в НОВАТ.

В Новосибирске много хороших мест. С семьей мы очень любим гулять по Академгородку, очень нравится нам наш зоопарк, наша живописная набережная. Уделяю внимание и активному отдыху: за последние три года в Новосибирске появились современные фитнес комплексы, часто бываю и там.

Гостям посоветовал бы начать день с новосибирских бань. Это поможет расслабиться, зарядиться энергией и хорошим настроением.

Днем можно погулять по набережной или зоопарку, а вечером сходить в НОВАТ. Обязательно нужно прочувствовать эту атмосферу.

Ну, а завершить день лучше всего в кругу друзей и близких в одном из авторских заведений столицы Сибири.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: