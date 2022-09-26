Лев Решетников советует гостям города начать свой день с посещения новосибирских бань

В Новосибирске много хороших мест. С семьей мы очень любим гулять по Академгородку, очень нравится нам наш зоопарк, наша живописная набережная. Уделяю внимание и активному отдыху: за последние три года в Новосибирске появились современные фитнес комплексы, часто бываю и там.

Гостям посоветовал бы начать день с новосибирских бань. Это поможет расслабиться, зарядиться энергией и хорошим настроением.

Днем можно погулять по набережной или зоопарку, а вечером сходить в НОВАТ. Обязательно нужно прочувствовать эту атмосферу.

Ну, а завершить день лучше всего в кругу друзей и близких в одном из авторских заведений столицы Сибири.

Фото: архивы пресс-служб