В Новосибирском правительстве обсудили процесс частичной мобилизации

Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания в региональном правительстве сообщил о том, что на территории Новосибирской области продолжается реализация указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

«Первые дни мобилизации прошли достаточно чётко, организованно, без серьёзных сбоев, ошибок и накладок. Благодарю всех глав городов и районов, председателей муниципальных комиссий – продолжаем эту работу. Уверен, что Новосибирская область выполнит поставленные перед нами главой государства задачи.

На что ещё раз обращаю внимание. В обществе на разных уровнях говорится о недопустимости ошибок при проведении частичной мобилизации, недопустимости призыва граждан в нарушение законодательства. Это очень важно. Безусловно, главная задача, стоящая перед нами – это обеспечение частичной мобилизации в соответствии с доведённым заданием. Но также мы должны сохранить работоспособность и нормальное функционирование отдельных предприятий и организаций – не только подпадающих под бронирование и определённых федеральным законодательством, но и тех, от которых зависит жизнедеятельность наших населённых пунктов или социально-экономическое развитие региона.