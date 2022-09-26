В Новосибирском правительстве обсудили процесс частичной мобилизации

Андрей Травников подчеркнул, что необходимо минимизировать число ошибок и предоставлять отсрочку уникальным специалистам.
Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания в региональном правительстве сообщил о том, что на территории Новосибирской области продолжается реализация указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.
«Первые дни мобилизации прошли достаточно чётко, организованно, без серьёзных сбоев, ошибок и накладок. Благодарю всех глав городов и районов, председателей муниципальных комиссий – продолжаем эту работу. Уверен, что Новосибирская область выполнит поставленные перед нами главой государства задачи.
На что ещё раз обращаю внимание. В обществе на разных уровнях говорится о недопустимости ошибок при проведении частичной мобилизации, недопустимости призыва граждан в нарушение законодательства. Это очень важно. Безусловно, главная задача, стоящая перед нами – это обеспечение частичной мобилизации в соответствии с доведённым заданием. Но также мы должны сохранить работоспособность и нормальное функционирование отдельных предприятий и организаций – не только подпадающих под бронирование и определённых федеральным законодательством, но и тех, от которых зависит жизнедеятельность наших населённых пунктов или социально-экономическое развитие региона.
Нельзя допускать, чтобы призывали уникальных специалистов – таких, от которых зависит деятельность соответствующих организаций и предприятий! Им необходимо предоставлять отсрочку, чтобы не допустить негативных последствий. Все механизмы этого и порядок действий согласованы. Просьба использовать их в своей работе и всю необходимую информацию предоставлять главам городов и районов или мне в областную призывную комиссию. Это должны быть индивидуальные решения в отношении уникальных специалистов, от которых зависит работа отдельных предприятий и организаций. Главная задача – обеспечить частичную мобилизацию, но также наша задача – найти баланс и сохранить условия для социально-экономического развития региона», – отметил губернатор.
Фото: nso.ru
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