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Опять удаленка: работников новосибирских компаний стали переводить на дистант

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На онлайн-формат чаще всего переводят сотрудников в сфере финансов, ИТ и продаж.

pixabay.com

Аналитики SuperJob опросили менеджеров по персоналу в Новосибирской области и выяснили, сколько работодателей перевели сотрудников на удаленный режим.

Из всех опрошенных 15% компаний в Новосибирской области уже перешли на дистант. Причем число «удаленщиков» выросло по сравнению с предыдущим 2021 годом.

«По сравнению с июнем на шесть п.п. увеличилось количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75 % работников (сейчас их 5 %), на два п.п. — где удаленщиков свыше 75 % (8 %). Однако наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда вне офиса выполняют свои обязанности менее 10 % работников: сегодня так поступают в каждой второй компании (51 %)» – поделились специалисты SuperJob.

При этом чаще всего на онлайн-формат переводят сотрудников в сфере продаж, ИТ и финансов.

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