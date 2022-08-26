На «Технопроме-2022» прошла встреча новосибирского губернатора с молодыми учеными

На круглом столе обсудили тему поддержки аспирантов, приоритеты программы Академгородок 2.0 и другие актуальные вопросы.
Губернатор принял участие в работе круглого стола «Разговор со СМУ: о мерах поддержки молодых учёных». Участники обсудили вопросы поддержки аспирантов, состояние приборной базы НИИ, приоритеты программы Академгородок 2.0, решение социально-бытовых задач для молодых учёных и сотрудников научных организаций.
Андрей Травников пояснил, что как глава региона с мощным научно-технологическим потенциалом и руководитель комиссии Госсовета по направлению «Наука», он считает поддержку молодых учёных ключевым приоритетом совместной работы с федеральным центром. Однако, подчеркнул губернатор, сегодня надо говорить не только о мерах поддержки молодых учёных, но и о том, что молодые учёные в нынешней ситуации готовы предложить своей стране, что надо сделать, чтобы быстро преодолеть возникшие ограничения, какие есть возможности для быстрого импортозамещения, в том числе в сфере научного приборостроения, где у нас есть возможности не только догнать, обеспечив технологический суверенитет, но и обогнать, совершив научно-технологический прорыв, какова роль молодых учёных нашей страны во всём этом и как правильно настроить диалог между наукой и бизнесом.
«Сегодня многие предприниматели, промышленники начали возвращать свои финансы на Родину и крепко задумались, во что их здесь вкладывать. А можно было уже в предыдущие годы вкладываться в перспективные разработки. Есть претензии и к отечественным исследователям, которые порой занимаются не тем, чем нужно, а только тем, что интересно, и не имеют проактивной позиции, продвижения. Сегодня уже нельзя действовать по принципу «хочу – участвую, хочу – нет». Сегодня требуется более активная роль государства в налаживании взаимодействия науки и бизнеса, и на федеральном уровне первые шаги на этом пути уже сделаны в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития страны. Мы на себя в Новосибирской области в этом году взяли обязательство формализовать те исследовательские задачи, которые актуальны для Новосибирской области. Одна из проблем политики НТР – нечётко поставленная перед исследователями задача, и хотя бы в Новосибирской области мы должны эту проблему решить», – подчеркнул глава региона.
Кроме того, губернатор отметил, что он выступает за целевую подготовку кадров. «Договоры о целевом обучении, на мой взгляд, действуют на всех уровнях – и в бакалавриате, и в магистратуре, и в аспирантуре. Для меня целевое обучение – это некий аналог распределения, существовавшего в советское время. Если государство дало тебе бесплатное образование – хотя бы какое-то время надо отработать там, где должно, а не там, где тебе хочется. Но надо признать, что в реальном секторе механизм целевого обучения и трудоустройства в основном используется в сфере государственного и муниципального управления, в подготовке специалистов бюджетной сферы, а в бизнесе, промышленности используется крайне мало. Работодатели бояться брать на себя ответственность. Пока нет понимания, как переломить эту ситуацию».
Что касается региональных мер поддержки, то губернатор пояснил: в Новосибирской области существует программа стипендиата для молодых учёных, и в первую очередь эти стипендии получают аспиранты. Есть возможность расширить масштабы этой программы, и также расширения льгот для аспирантов.
Глава региона напомнил, что сегодня определены три инструмента оказания содействия молодым учёным и вообще сотрудникам научных организаций в решении жилищного вопроса и других социально-бытовых задач. Это – расширение программы жилищных сертификатов, снятие отраслевых ограничений и увеличение финансирования. В этом году по прямому поручению президента России Владимира Путина отраслевой принцип был отменён, в 4 раза увеличен объём финансирования по сравнению с предыдущими годами.
«Но, конечно, требуется дальнейшее увеличение финансирования, индексация сумм, введение льготной ипотеки для молодых учёных, выдача сертификатов более чем на одного члена семьи и т.д. С этого года финансирование выпуска жилищных сертификатов возросло почти в 4 раза: Минстрой России дополнительно выделил на эту меру поддержки около 1 млрд рублей (общая сумма составит около 1,3 млрд рублей). Воспользоваться ею смогут около 300 семей молодых учёных – почти в три раза больше, чем в прошлом году. Считаю, что эту программу надо расширять и довести сумму фонда поддержки до 4 млрд рублей в год», – подчеркнул Андрей Травников.
Этим летом правительство России, по поручению президента, отрабатывает ещё одну меру поддержки: инструменты льготной ипотеки для учёных и научно-педагогических работников. Льготную ипотеку для сотрудников научных организаций наукоградов в прошлом году запустил «Дом.РФ».
Говоря о программе Академгородок 2.0, губернатор заявил, что суть и идеология этой программы – не только в развитии территории и инфраструктуры. Мы предлагали федеральному центру на примере этой программы выстроить систему управления подобными территориями с высокой концентрацией науки. Сегодня многие задачи решены, но ещё далеко не все, однако главные, знаковые и первоочередные проекты программы удалось запустить в реализацию. Приоритет номер один – это ЦКП СКИФ, второй приоритет – развитие НГУ как кузницы кадров и нового интегрирующего центра Академгородка. Третий приоритет – центр супервычислений «Лаврентьев». Дальнейшие приоритеты находятся в высокой степени проработки, но пока окончательно не определены. Главное условие для их определения – просчитанная конкретика.
Фото: nso.ru
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