На «Технопроме-2022» прошла встреча новосибирского губернатора с молодыми учеными

«Сегодня многие предприниматели, промышленники начали возвращать свои финансы на Родину и крепко задумались, во что их здесь вкладывать. А можно было уже в предыдущие годы вкладываться в перспективные разработки. Есть претензии и к отечественным исследователям, которые порой занимаются не тем, чем нужно, а только тем, что интересно, и не имеют проактивной позиции, продвижения. Сегодня уже нельзя действовать по принципу «хочу – участвую, хочу – нет». Сегодня требуется более активная роль государства в налаживании взаимодействия науки и бизнеса, и на федеральном уровне первые шаги на этом пути уже сделаны в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития страны. Мы на себя в Новосибирской области в этом году взяли обязательство формализовать те исследовательские задачи, которые актуальны для Новосибирской области. Одна из проблем политики НТР – нечётко поставленная перед исследователями задача, и хотя бы в Новосибирской области мы должны эту проблему решить», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что он выступает за целевую подготовку кадров. «Договоры о целевом обучении, на мой взгляд, действуют на всех уровнях – и в бакалавриате, и в магистратуре, и в аспирантуре. Для меня целевое обучение – это некий аналог распределения, существовавшего в советское время. Если государство дало тебе бесплатное образование – хотя бы какое-то время надо отработать там, где должно, а не там, где тебе хочется. Но надо признать, что в реальном секторе механизм целевого обучения и трудоустройства в основном используется в сфере государственного и муниципального управления, в подготовке специалистов бюджетной сферы, а в бизнесе, промышленности используется крайне мало. Работодатели бояться брать на себя ответственность. Пока нет понимания, как переломить эту ситуацию».

Что касается региональных мер поддержки, то губернатор пояснил: в Новосибирской области существует программа стипендиата для молодых учёных, и в первую очередь эти стипендии получают аспиранты. Есть возможность расширить масштабы этой программы, и также расширения льгот для аспирантов.

Глава региона напомнил, что сегодня определены три инструмента оказания содействия молодым учёным и вообще сотрудникам научных организаций в решении жилищного вопроса и других социально-бытовых задач. Это – расширение программы жилищных сертификатов, снятие отраслевых ограничений и увеличение финансирования. В этом году по прямому поручению президента России Владимира Путина отраслевой принцип был отменён, в 4 раза увеличен объём финансирования по сравнению с предыдущими годами.