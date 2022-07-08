Новосибирская область отметила День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля – в этом году дата стала официальной в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В этот день в новосибирском Дворце бракосочетаний состоялось торжественное специальное почтовое гашение новой марки, впервые выпущенной ко Дню семьи, любви и верности.

Выпуск марки сопровождается специальным гашением, когда оттиск штемпеля фиксирует исторический момент. Подобные церемонии одновременно проходят в 22 российских городах, и Новосибирск стал одним из них.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов принял участие в специальном торжественном гашении марки «День семьи, любви и верности». В церемонии гашения также приняла участие Наталья Жданова, заместитель директора Макрорегиона «Сибирь» «Почты России». Почетные гости одновременно поставили первый оттиск штемпеля на два конверта.