В преддверии Дня России Андрей Травников вручил юным новосибирцам паспорта

Глава региона Андрей Травников вручил первые паспорта юным новосибирцам в рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции «Мы – граждане России». В преддверии государственного праздника – Дня России – 38 юношей и девушек из городов и районов Новосибирской области получили главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке.

Каждый из ребят, присутствующих на торжественной церемонии, уже достиг определенных вершин в разных областях: учебе, культуре, спорте, общественной деятельности, отметил губернатор.