В преддверии Дня России Андрей Травников вручил юным новосибирцам паспорта

В торжественной обстановке 38 девушек и юношей получили главный документ гражданина РФ.
Глава региона Андрей Травников вручил первые паспорта юным новосибирцам в рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции «Мы – граждане России». В преддверии государственного праздника – Дня России – 38 юношей и девушек из городов и районов Новосибирской области получили главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке.
Каждый из ребят, присутствующих на торжественной церемонии, уже достиг определенных вершин в разных областях: учебе, культуре, спорте, общественной деятельности, отметил губернатор.
«Важно продолжать двигаться дальше, вперед, выше, достигать новых вершин – в учебе, в дальнейшей деятельности. И неважно какой путь вы выберете – наука, бизнес, культура, спорт. Важно, чтобы он был осознанным. Желаю вам успеха. Ваши успехи – это успехи нашего региона, я надеюсь, что многие из вас свяжут свою жизнь именно с Новосибирской областью, успехи нашей страны.
Развивайте критическое мышление, пытайтесь анализировать информацию, формировать собственную позицию, свои выводы. Хорошо, когда люди обращают внимание на недостатки, ошибки, и искренне хотят изменить все к лучшему – это как раз проявление деятельного патриотизма. Доверяйте своей Родине, искренне любите ее», – обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.
Каждый из участников церемонии, несмотря на свой юный возраст, уже показал, что своими достижениями может делать сильнее свою малую родину и всю нашу страну, способствовать ее процветанию и успеху. Это ребята, активно участвующие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, военно-патриотических клубов, школьного самоуправления, молодежных средств массовой информации, а также лица, имеющие достижения в сфере творчества и интеллекта, волонтеры и добровольцы, принимающие активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодежной политики.
Фото: архивы пресс-служб
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