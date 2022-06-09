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В Новосибирске планируют создать единую базу домашних и бездомных животных

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Предложение обсудили на заседании комиссии законодательного собрания.

Обязательный учет животных должен решить проблему бездомных собак и кошек — jб этом заявили на заседании комиссии законодательного собрания Новосибирской области.

Депутаты считают, что необходимость официально регистрировать домашних животных способна повысить уровень осознанности владельцев хозяев и уменьшить число бездомных кошек и собак.

«Если принять закон, который обязывал бы владельцев регистрировать животных и обозначал бы штрафные санкции для тех, кто этого не делает, люди бы понимали: собачек и кошек нужно чипировать. Владельцы бы осознавали более четко свою ответственность за домашних животных», — подчеркнул председатель комиссии заксобрания по экологии Владимир Лаптев.

В настоящее время федеральное законодательство не обязывает владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев.

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