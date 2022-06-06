В Новосибирской области более 70 тысяч ребят уже отправились в оздоровительные лагеря

Летняя оздоровительная кампания в Новосибирской области стартовала 1 июня. Порядка 72 тысяч детей уже отправились в лагеря. О начале оздоровительной кампании для детей в Новосибирской области 6 июня в ходе брифинга рассказала заместитель министра труда и соцразвития региона Ольга Потапова.

«Традиционно 1 июня в Новосибирской области открыли свои двери летние лагеря. В настоящий момент к работе приступили 938 лагерей с дневным пребыванием, где отдыхает около 66 тысяч детей, и 27 загородных учреждений, куда заехали более 6 тысяч детей. В текущем году участниками летней оздоровительной кампании уже стали 30 ребят из Украины, ЛНР и ДНР, прибывших на территорию Новосибирской области, а также 120 детей военнослужащих – участников спецоперации», – отметила госпожа Потапова.

Среди приоритетных задач заместитель министра отметила обеспечение безопасности отдыха и оздоровления детей, добавив, что все заезды в загородные организации прошли без происшествий, лагеря работают в штатном режиме. В текущем году снят целый ряд ограничений по коронавирусу. В частности, наполняемость лагерей в 2022 году составит 100%, возобновлены групповые выездные экскурсии, отменена социальная дистанция.

Большое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологический требований. Так, в соответствии с действующими правилами заезд детей на территорию лагеря осуществляется в течение одного дня, без возможности покидать учреждение для участия в частном порядке в соревнованиях и конкурсах, а затем возвращаться в лагерь и продолжать отдых. Все массовые мероприятия проводятся на открытых площадках, отменены «Родительские дни».

«Соблюдение этих требований позволит минимизировать вспышки инфекционных заболеваний, сохранить здоровье детей и не испортить им отдых», – добавила в завершении брифинга Ольга Потапова.

Всего в летний период 2022 года будет функционировать 61 загородное учреждение, в том числе 5 палаточных лагерей, и 957 лагерей дневного пребывания, где во время каникул отдохнут более 115 тысяч детей.