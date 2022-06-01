В каких районах Новосибирской области больше всего безработных?

Заместитель министра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов на пресс-конференции в ТАСС рассказал об уровне безработицы в регионе. По его словам, ситуация на рынке труда «оценивается как относительно стабильная». На протяжении последних трех месяцев «не наблюдается роста числа обращения граждан в службу занятости населения». По данным на 31 мая в регионе официально зарегистрировано 17 570 безработных – на треть меньше по сравнению с началом текущего года. И в два раза меньше оп сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«В Новосибирске официально зарегистрирован уровень безработицы 1,2% от численности рабочей силы. Напомню, что на 1 января 2022 этот показатель составлял 1,8%», – отметил господин Машанов.

Однако, по словам замминистра, в регионе есть муниципальные образования, где уровень безработицы выше. Это Кочковский, Кыштовский, Венгеровский и Убинский районы. Здесь на одну вакансию приходится четыре безработных.

«Более стабильная ситуация в Новосибирске, Оби, Бердске, Искитиме, Кольцово и Новосибирском районе. В банке вакансий сейчас более 40 тысяч предложений, то есть количество вакансий в два-три раза превышает количество безработных. Более половины вакансий – в Новосибирске. Интересные вакансии в промышленности, торговле, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, сфере образования, здравоохранении», – сообщил замминистра.

Ситуацию на рынке труда в Новосибирской области стабилизировалась после снятия ограничений: количество безработных стало сокращаться. Однако начались санкции. По работе иностранных компаний, связанных с санкционными ограничениями, в региональном министерстве труда и социального развития создана рабочая группа.

«Служба занятости перестроилась на новый режим работы, мы ежедневно мониторим организации, которые заявляют о неполной занятости. Чаще речь идет только о планах (увольнения). Эти планы не сбываются. Мы точечно работаем с каждым предприятием, которое заявило о своих проблемах. На сегодняшний день у нас 155 организаций проводит в той или иной форме организационно-штатные мероприятия, это 1208 работников», – сказал Владимир Машанов.

По его словам, «сейчас в регионе 9 организаций (где в общей сумме работает 144 человека), планирующих уволить людей» в связи с санкциями. «Но, как обычно, этого не происходит. Есть ряд организаций, которые наоборот – вышли из режима заявлений о том, что они планируют уходить в простой, и, более того, начинают заявлять о наборе сотрудников», – отметил замминистра.

Он пояснил, что сейчас численность работников, которые находятся под риском увольнения – 3,7% от численности тех предприятий, которые заявили о сокращении персонала, и 0,8% – от численности вообще всех работников в Новосибирской области.