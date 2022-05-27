Сколько новосибирцев получили «паспорт волонтера»?

Вопросы развития добровольческого движения на территории Новосибирской области обсудили в правительстве региона на заседании межведомственного совета по развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Заседание прошло под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что Новосибирская область заинтересована в развитии взаимодействия между гражданским обществом, добровольческими организациями и социально ориентированными НКО. «Мы движемся в правильном направлении и предлагаем актуальные решения по развитию добровольчества на территории нашего региона», – отметил Сергей Нелюбов.

Выступивший с основным докладом на заседании министр образования региона Сергей Федорчук акцентировал внимание на том, как построено взаимодействие организаций, волонтеров и партнеров, а также обозначил вектор развития дальнейшей работы по данному вопросу.

В частности, министр обратил внимание на активную выдачу в Новосибирской области «личных книжек волонтера» – этот документ, называемый также «паспорт волонтера», служит для учета добровольческой (волонтерской) деятельности и содержит сведения о трудовом стаже добровольца (волонтера), его поощрениях и дополнительной подготовке. Узнать о том, как получить личную книжку волонтера в Новосибирской области, можно на сайте.

«Оператором выдачи личных книжек в регионе является региональный ресурсный центр добровольчества. В настоящее время личную книжку волонтера получили почти 7500 человек», – сообщил Сергей Федорчук.

Об участии добровольцев и добровольческих организаций Новосибирской области в сборе гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик рассказала председатель Новосибирского областного отделения «Российский Красный Крест» Елена Кокорина. С 26 февраля в Новосибирске и области работали 22 пункта сбора гуманитарной помощи Красного Креста, а при поддержке регионального минпромторга было принято решение открыть дополнительные пункты в торговых центрах, преимущества которых в высокой проходимости и удобной логистике. Информация о сборе гуманитарной помощи опубликована на сайте.

О региональной заявке на Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» рассказал заместитель начальника управления – начальник отдела молодежной политики управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области Михаил Бортников. В этом году было подано 27 заявок, до этапа экспертного отбора были допущены 26 заявок. Все проекты направлены на развитие добровольчества среди населения Новосибирской области. В случае победы региона во всероссийском конкурсе проекты получат субсидию на реализацию в следующем году.