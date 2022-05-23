В правительстве Новосибирской области обсудили программу догазификации

В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом о кампании по газификации и догазификации домовладений выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Андрей Травников напомнил, что с 1 июня жители Новосибирской области смогут подать заявку на догазификацию в любой филиал МФЦ, и поручил активизировать заявочную кампанию в рамках программы догазификации.



«По инициативе президента России Владимира Путина, нам в течение 2022-2023 года предстоит подключить к газу более 60 тысяч домовладений на условиях, которые были сформулированы Президентом – бесплатно до каждого земельного участка. Для того, чтобы эту объёмную работу выполнить, необходимо организовать первый шаг для граждан – подать заявку на догазификацию. Без заявки ни одна компания не сможет заключить договор и спланировать работу. После подписания заявки газовая компания заключает с жителями договор на выполнение работ в удобное для них время. Есть несколько способов, чтобы подать заявку: напрямую в газовую компанию, которая обслуживает населённый пункт, через портал «Госуслуги», а с 1 июня 2022 года можно подать заявку в любой филиал системы многофункциональных центров Новосибирской области. Прошу активизировать эту работу и довести информацию до каждого жителя тех населенных пунктов, где «большой газ» уже есть, для того, чтобы за лето, до начала отопительного сезона, у большинства жителей региона уже появился газ», − отметил губернатор.



Денис Архипов доложил, что на прошедшей неделе было проведено заседание регионального штаба по догазификации, муниципалитетам поставлены задачи по срокам и количеству заявок в части активизации заявочной кампании. За истекшую неделю поступило 185 заявок от новосибирцев, заключено 222 договора по ранее поданным заявкам.



Мероприятия социальной догазификации реализуются в Новосибирской области в рамках исполнения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года. Депутаты закособрания Новосибирской области поддержали введение льгот для определённых категорий граждан в виде 50-процентной компенсации затрат на внутридомовую, внутриквартирную догазификацию. Средства на компенсацию выделяются из областного бюджета.



Догазификация, без привлечения средств граждан, распространяется на подключение к сетям индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности жителей, в тех населённых пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.



Всего в Новосибирской области мероприятия по догазификации планируется реализовать в 17 районах и 5 городских округах – это Барабинский, Болотнинский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченёвский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Чановский, Черепановский и Чулымский районы, наукоград Кольцово, города Бердск, Искитим, Обь и Новосибирск.